Dlgs Servizio civile, entro un anno stop ai vecchi albi nazionali

Twist d'Aula

Per farla finita con gli autobus

Ora che si sta finalmente placando il dibattito molto naïf sull’autobus preso da Fico – come in passato si sono spenti quelli su altre operazioni immagine, dalla bicicletta di Renzi, alla Smart di Renzi, alla mano in tasca di Renzi, passando per l’Instagram di @meb, il trolley di Monti, la bandana di Berlusconi, l’Ulysse di Letta, fino al motorino di Rutelli – si può finalmente ragionare su quale sarà l’impronta della nuova presidenza della Camera. Perché la linea annunciata del neo presidente è, in sintesi, quella di restituire centralità al Parlamento, dopo che il concetto sembrava finito in soffitta. Ma non si tratterebbe di una mera rilettura della Costituzione, che vuole l’assemblea come il baricentro degli equilibri politici e istituzionali, perché il contesto non è più quello del 1948