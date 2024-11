Tax Credit Cinema, Pd-M5s: Giuli venga subito in aula

ROMA (Public Policy) – Alla luce della decisione del Tar del Lazio di sospendere cautelativamente il decreto sul tax credit, Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle hanno chiesto un’informativa urgente del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

“Venga in aula e ci dica come intende applicare il decreto”, ha detto giovedì dai banchi del M5s il deputato Gaetano Amato intervenendo nell’aula della Camera. Ad associarsi alla richiesta anche il collega dem Matteo Orfini: “Chiediamo anche noi un’informativa urgente del ministro Giuli sulla crisi del cinema”, ha detto il deputato Pd. “Non parliamo di un settore residuale dell’economia italiana, ma di un settore con circa 180 mila lavoratori che da quasi un anno sono fermi”, ha evidenziato Orfini.

“Non era un settore in crisi, ma è stato mandato in crisi dal Governo che per quasi un anno ha paralizzato le regole sul tax credit e, non emanando le regole, ha impedito a quelle produzioni di lavorare. Poi, qualche mese fa, il Governo ha tirato fuori norme che stravolgevano i principi e cancellavano dal mondo del cinema le produzioni indipendenti“, ha detto ancora Orfini.