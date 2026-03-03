Crosetto porterà in Parlamento la “richiesta di aiuto” del Golfo

ROMA (Public Policy) – “Devo portare in Parlamento, e ben venga portarla in aula in Parlamento, la richiesta di aiuto dei Paesi del Golfo. Qual è la richiesta di aiuto? Non l’intervento militare, ma sistemi di difesa aerea, sistemi di difesa anti missilistica, sistemi di difesa antidroni”. Questa è una scelta che è “una valutazione politica, che è una valutazione economica, che personalmente mi vede totalmente a favore”.

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nell’informativa urgente – lunedì pomeriggio – davanti alle commissioni Affari esteri e Difesa di Camera e Senato in corso nella sala Convegni del Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico, rispondendo alle domande dei parlamentari.

“Andiamo in giro a vedere, coordinandosi con tutti gli europei, quanta massa di difesa possiamo mettere insieme, questa è la mia responsabilità”, ha aggiunto. (Public Policy) MAR