Dl Mit, la bozza: dai commissari alla metro C. E il Ponte?

ROMA (Public Policy) – Si compone di dieci articoli la bozza, presa in visione da Public Policy, dello schema di decreto legge del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante “disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e regolazione, concessioni autostradali e concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo”.

Il testo, atteso in uno dei prossimi Cdm, racchiude interventi considerati dal Mit – si legge nel testo – di “straordinaria necessità e urgenza”: si va dalla messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25 all’accelerazione della realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, fino alle disposizioni in materia di commissari straordinari di società quali Rfi e Anas.

Nella bozza di decreto legge anche le opere necessarie allo svolgimento di eventi sportivi (come Uefa Euro 2032 e i Giochi olimpici Milano-Cortina 2026), disposizioni per “l’equilibro” delle concessioni autostradali e in materia di concessioni demaniali marittime.

Nel testo preso in visione non figurano ancora le attese misure riguardanti il Ponte sullo Stretto. In una nota diffusa nella serata di lunedì, la Lega ha parlato di “fondamentali novità” sul Ponte in arrivo proprio all’interno del decreto in esame, ma al momento l’articolo 1 del provvedimento, recante “Disposizioni urgenti sulla prosecuzione dell’iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria” risulta vuoto.

GIS