Domani inizia l’iter dell’ennesimo decreto sulla Terra dei fuochi

ROMA (Public Policy) – Inizierà domani (3 settembre) dal Senato l’iter parlamentare del decreto legge con “disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.
Il decreto, licenziato nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 luglio e in scadenza per la conversione il 7 ottobre, è stato assegnato alla commissione Giustizia di Palazzo Madama, relatore il senatore FdI Sandro Sisler.
Scopo del provvedimento è quello di rafforzare il contrasto alle attività illecite connesse alla gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, con un’attenzione particolare alla Terra dei fuochi, ma anche di garantire l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione – anche dopo la cessazione dello stato di emergenza – ai soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi.
Il testo si compone di 12 articoli, che vanno dall’inasprimento delle pene per l’abbandono dei rifiuti, allo stanziamento di fondi a sostegno degli interventi previsti dal commissario unico per la Terra dei fuochi, alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi calamitosi che hanno colpito la regione Marche nel 2022.
(foto cc Gianluca Rizzi – Flickr)