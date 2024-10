Il dl Ambiente in Cdm: nodo norma Epr sulle piattaforme

di Valentina Pigliautile

ROMA (Public Policy) – Tra i provvedimenti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri, in programma per giovedì, potrebbe rientrare anche il dl Ambiente che introduce “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale , la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche sui siti contaminati e dissesto idrogeologico”.

Rispetto alla bozza precedentamente circolata, la nuova versione del del decreto potrebbe includere, però, dei ritocchi all’articolo che interviene sui profili di responsabilità dei produttori che utilizzino piattaforme di commercio elettronico (ad esempio Amazon), in relazione alla gestione dei rifiuti da imballaggio.

In base a quanto riferiscono fonti di Governo a Public Policy, la norma sarebbe ora al centro di un confronto tra Mase e Mimit e non è escluso che potrebbe rimanere esclusa dal testo che verrà portato in Consiglio dei ministri.

La disposizione originaria, si ricorda, stabilisce che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di Responsabilità estesa del produttore (Epr), sia “soggetto alla responsabilità medesima” e sia chiamato ad adempiere, dunque, ai “relativi obblighi”.

