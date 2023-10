La Lega chiede che il decreto Sud si occupi anche del Nord

ROMA (Public Policy) – Una Zona economica speciale non più limitata al Mezzogiorno ma che includa al suo interno anche i territori “delle Regioni Lombardia e Piemonte al confine con la Svizzera”. Lo chiede un emendamento a prima firma di Stefano Candiani (Lega) tra i segnalati al dl Sud in esame in commissione Bilancio della Camera.

La proposta stabilisce, inoltre, che il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, sentite le Regioni Lombardia e Piemonte, di concerto con il ministro dell’Economia e con il ministro delle Imprese e del made in Italy, definisca entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio decreto l’ambito territoriale della Zes.

(foto cc Palazzo Chigi)