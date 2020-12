Manovra, c’è errore nel testo. Arriva correttivo

ROMA (Public Policy) – Mentre l’aula del Senato si appresta a votare la fiducia sulla manovra e a darle dunque il via libera definitivo, il Governo sta lavorando a un decreto correttivo della stessa legge di Bilancio 2021, che potrebbe essere portato già oggi in Cdm. Lo apprende Public Policy ha fonti di maggioranza.

Secondo quanto si apprende, il decreto serve in particolar modo a fare quella che fonti di Governo definiscono una “piccola correzione formale” della norma che rende strutturale il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 40mila euro lordi annui. Una correzione, viene assicurato, che non ha impatto sui saldi nè modifica il perimetro della norma.

La misura che stabilizza il taglio del cuneo, contenuta al comma 8 dell’articolo 1, prevede di rendere appunto strutturale la detrazione Irpef per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 40mila euro, che era stata introdotta dal dl Irpef in via sperimentale dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

La notizia, anticipata da Public Policy, è stata confermata anche dal viceministro all’Economia, Antonio Misiani che ha spiegato che quello che il Governo si appresta a correggere è il riferimento normativo che, facendo riferimento al vecchio dl Irpef in pratica avrebbe prorogato la misura del taglio del cuneo nel 2021 ma su sei mesi e non sull’intero anno.

VIC