Oggi è iniziata la campagna elettorale per le Politiche

di David Allegranti

ROMA (Public Policy) – Oggi, dopo le 15, quando chiuderanno le urne nelle Marche, sapremo chi avrà vinto fra Francesco Acquaroli, presidente di Regione uscente, e Matteo Ricci, europarlamentare del Pd in prestito a Bruxelles. La sfida è politicamente rilevante, non soltanto per i destini della Regione ma anche perché è stata caricata di senso da entrambe le coalizioni (soprattutto dal Campo Largo).

La tornata elettorale allungata, che inizia con le Marche e che coinvolgerà anche Calabria, Toscana, Veneto, Campania, Puglia (in Valle d’Aosta si è votato ieri ma fa storia a sé e non rientra nei calcoli politici) potrebbe infatti finire o 3-3 o 4-2 per il Campo Largo. Un eventuale pareggio non sarebbe indolore per il centrosinistra, che crede nella rimonta nelle Marche. Perdere contro Acquaroli, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, vicino a Giorgia Meloni, significherebbe dover ammettere che l’unità a prescindere non è garanzia di vittoria contro il destra-centro. Cinque anni fa, nel 2020, Pd e M5S erano separati, a sostegno di due candidati diversi. La destra invece si presentò compatta come tendenzialmente sempre e prese il 49 per cento.

Una eventuale sconfitta del destra-centro in una Regione governata dal partito di Meloni darebbe l’occasione a Pd e alleati di rivendicare non meglio precisate future vittorie politiche e sarebbe di grande aiuto anche per la Lega di Matteo Salvini, che da tempo cerca di recuperare consensi dopo la sfida perduta con Forza Italia alle elezioni europee dell’anno scorso. “Mi accontento che la Lega sia il secondo partito nelle Marche ma in doppia cifra”, ha detto Salvini nelle settimane scorse durante un comizio ad Ancona. Le Marche, ha osservato, hanno avuto “cinque anni di buon governo. Di là lasciamo cattiveria, rabbia, menzogna e cattiveria, non facciamo a cambio. Non non facciamo campagna dicendo non votate Ricci perché ci sono inchieste, siamo diversi dalla sinistra”.

Dopo il quinquennio di governo Acquaroli, “posti di lavoro e infrastrutture”, ha detto Salvini, con un avvertimento: “Non basta aver lavorato bene per vincere, il voto è anche di cuore e passione: giusto andare a ricordare ospedali chiusi da altri, strade promesse e rimesse in campo da noi ma il voto lo prendi se scaldi il cuore. Il problema dei candidati non è fregarsi le preferenze ma parlare alla metà delle Marche che il giorno delle elezioni andrà a fare una passeggiata”. Acquaroli rischia molto ma non soltanto lui; è per questo che in questa campagna elettorale c’è stato un investimento politico e non solo consistente da parte della coalizione che governa Palazzo Chigi.

Se invece Ricci dovesse perdere sarebbe abbastanza semplice per i riformisti ora di nuovo sul piede di guerra spiegare che con la leadership schleiniana e con la coalizione testardamente unitaria non si vince e che quindi serve altro. Se invece dovesse vincere Schlein rivendicherebbe il risultato come la certificazione che tutto è possibile. Persino riprendersi Palazzo Chigi. A seconda di come andranno queste elezioni regionali, peraltro, il Pd potrebbe decidere di anticipare il congresso. In questo modo la segretaria del Pd potrebbe battere di nuovo i riformisti del Pd che sono molto in ritardo su tutto, e quelli che non sono in ritardo – come Stefano Bonaccini accusato dalla minoranza del Pd di essere troppo morbido – tutto sommato hanno ottimi rapporti con la segreteria nazionale. Non solo: potrebbe sfruttare l’occasione per ottenere una facile conferma alla guida del Pd e al contempo per provare a rintuzzare Giuseppe Conte. In questo modo il Pd riuscirebbe a preparare la sfida per eventuali primarie del centrosinistra in vista delle elezioni politiche del 2027.

Le elezioni Marche sono le prime di questa lunga tornata elettorale, che qualcuno vorrebbe far concludere con il referendum sulla Giustizia del 2026. Forse è quella la vera sfida del governo, come si capisce dalle parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio al ventesimo congresso dell’Unione delle camere penali italiane: “Se dovesse vincere il ‘no’, se ci fosse l’alleanza con la magistratura, non sarebbe una vittoria del centrosinistra, ma delle Procure e noi torneremmo ancora a una Repubblica sottomessa o condizionata dai magistrati e questo sarebbe un vulnus per la stessa parte politica che lo ha sostenuto”.

Comunque, dopo le elezioni nelle Marche arriveranno quelle in Calabria, il 5 e 6 ottobre, dove a sfidarsi sono Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S, in quota Campo largo, contro Roberto Occhiuto, di Forza Italia, presidente di Regione uscente (in questo caso le elezioni sono state anticipate dalle dimissioni dello stesso Occhiuto, che poi si è ripresentato). In Calabria, stando ai sondaggi, la sconfitta di Tridico sarebbe garantita, in una Regione peraltro un tempo cara ai 5 stelle; gli avversari di Schlein e dell’alleanza con il M5s dunque potrebbero sempre dire che con l’inventore del reddito di cittadinanza non si vincono le elezioni. Il resto è meno significativo dal punto di vista politico. In Toscana verosimilmente rivincerà Eugenio Giani. In Campania rivincerà il centrosinistra che candida Roberto Fico. In Veneto rivincerà il centrodestra che ancora non ha deciso chi candidare. In Puglia rivincerà il centrosinistra con Antonio Decaro, europarlamentare del Pd. Ma con oggi è iniziata la campagna elettorale per le Politiche.

@davidallegranti

(foto cc Palazzo Chigi)