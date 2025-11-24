Regionali: i risultati sono scontati, i dettagli meno

di David Allegranti

ROMA (Public Policy) – Dopo le 15 sapremo i risultati delle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia. La fine di un’epoca ma anche di un’epica per i presidenti di Regione uscenti: Luca Zaia, Vincenzo De Luca, Michele Emiliano. Da oggi comincia una fase nuova non soltanto per i territori al voto, visto il loro impatto politico nazionale. Anche se va ribadito nuovamente che non si possono mischiare i voti delle Politiche con quelli delle Regionali, certo. Al massimo è una questione di retorica, e pure quella conta in politica.

In caso di pareggio, 3 al centrosinistra e 3 al centrodestra, cambierebbe poco, o forse molto, dipende dai punti di vista: se dopo tre anni di governo tutto sommato Giorgia Meloni non vede segnali di arretramento, il problema è anche dell’opposizione poco efficace. Che al limite mantiene i propri territori già conquistati, ma non avanza, non cresce. L’Italia d’altronde non è una gigantesca confort zone toscana. A un anno e mezzo dalle elezioni politiche del 2027, emerge con una certa consistenza il tema della leadership del Campo Largo ma anche quello dell’offerta politica. Ci sono poi i problemi interni alle singole coalizioni.

In Veneto, la sfida non è tra centrosinistra e centrodestra, ma dentro il centrodestra. Per Alberto Stefani le percentuali di Luca Zaia sono impensabili. Chi prevarrà invece fra Lega e Fratelli d’Italia? Se prendessimo per buoni i risultati delle elezioni europee del 2024 (37,58 Fratelli d’Italia, 13,15 Lega, 8,58 Forza Italia), il partito di Meloni potrebbe essere saldamente il nuovo padrone del Veneto. La semi-presenza di Zaia (candidato in consiglio regionale capolista in tutte le province ma non più candidato presidente) potrebbe essere ambivalente: a un risultato personale notevole corrisponderebbe anche un analogo risultato per la Lega? Cinque anni fa il partito di Salvini prese il 16,92 per cento, ma il risultato più dirompente lo prese la lista civica di Zaia con il 44,57. Ora che fine faranno quei voti?

Dalla Puglia invece potrebbe arrivare un segnale nazionale per il Pd di Elly Schlein. Antonio Decaro, europarlamentare in prestito a Bruxelles, candidato del Campo Largo, supererà o no il 60 per cento? “Quella è la soglia psicologica perché la discussione si sposti dall’ambito regionale a quello nazionale”, ha osservato il sondaggista Antonio Noto, parlando con Huffington Post: “E oltre a questo riuscirà a fare meglio del candidato più forte dell’altro schieramento, e cioè Alberto Stefani in Veneto? Se questo avverrà allora le elezioni in Puglia, che saranno festeggiate come una grande vittoria della Schlein, potrebbero diventare per lei un boomerang. Decaro alle europee ha dimostrato di avere un consenso elevato, inoltre a differenza del suo predecessore Michele Emiliano è riuscito a mettere insieme una coalizione più larga che comprende anche i 5 stelle. Insomma, dalla Puglia potrebbe arrivare la figura di un possibile segretario e candidato premier”.

Forse Noto avanza un po’ troppo nelle previsioni, però è lecito domandarsi se per i riformisti del Pd – così insoddisfatti dell’opposizione di Stefano Bonaccini – alla fine non possa nascere un’alternativa proprio in Puglia. Anziché cercare papi stranieri, insomma, anche gli oppositori di Bonaccini (e Schlein) avrebbero a disposizione un cervello politico in fuga appena rientrato a Bari. Il che darebbe anche un po’ di ordine a tutte i numerosi appuntamenti che i riformisti stanno organizzando sul territorio. Il prossimo 29 novembre, a Prato, con “Innovare per competere – le nuove sfide della manifattura”, ci sarà una nuova iniziativa riformista. “L’evento cade a poco più di un mese da “Crescere!”, l’evento organizzato a Milano lo scorso 24 ottobre, e intende parlare di imprese, lavoro, competizione internazionale, innovazione, per occuparsi seriamente, con proposte concrete e coraggiose, della manifattura italiana in difficoltà”, dicono gli organizzatori, tra cui soprattutto Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato e neo consigliere regionale (22.155 preferenze) in Toscana: “Tanti gli ospiti, del mondo del lavoro, dell’economia e dell’università, chiamati a dialogare con i riformisti organizzatori della giornata per formulare idee, spunti e proposte utili all’agenda del centro sinistra”.

C’è, infine, la questione campana. La Campania è la sfida più importante di tutte per Giuseppe Conte, che salirebbe a due Regioni governate (la prima è la Sardegna di Alessandra Todde) con l’eventuale vittoria di Roberto Fico. L’ex presidente della Camera raccoglierebbe dunque l’eredità di Vincenzo De Luca, che a sua volta si è organizzato bene perché il suo lavoro decennale non vada sprecato. Qui la sfida però è fra Pd e M5s. Le Regionali non sono mai un’elezione generosa con il partito di Conte, ma in questo caso viene da chiedersi se Fico – che fa parte della storia grillina della primissima ora – non possa rappresentare un valore aggiunto nella competizione demopopulista. Dopo le 15 qualche risposta arriverà.

@davidallegranti