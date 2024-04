Resocónto – Eclissi

di Gaetano Veninata

ROMA (Public Policy) – Chi inizia la settimana leggendo questo:

“Quando penso ai misteri dello spazio e dell’infinito mi perdo. Sono totalmente incapace di parlare delle galassie, dei pianeti, dell’astronomia. Ma confesso di emozionarmi come un bambino quando si parla di eclissi come quella che nella serata italiana costitiurà uno spettacolo fantastico in America. L’eclissi di luna attesa per le 20:00 ora italiana sarà una delle più lunghe da decenni. Il giorno si farà notte all’improvviso, per quattro minuti. E poi tutto tornerà alla normalità, fantastico no? L’eclissi della politica invece dura da troppo tempo, ma questo è un altro discorso. Buona settimana, amici cari” (Matteo Renzi).

E poi scopre che questa notizia è vera:

“Il francobollo dedicato al presidente Silvio Berlusconi, che sarà emesso a un anno dalla sua scomparsa, è il giusto riconoscimento a un grande italiano che ha servito e onorato la Repubblica in tutti i ruoli che ha ricoperto: imprenditore, uomo di sport, leader politico e statista” (Licia Ronzulli e Paolo Emilio Russo, Forza Italia).

Come potrebbe non terminarla così?

“Siamo contenti, come Fratelli d’Italia, che il Governo onori” Giovanni Gentile, “questa grande figura, nell’80° anniversario del suo omicidio. Crediamo che sia stato il più grande filosofo del Novecento e che abbia dato forma alla cultura e all’identità italiana ed è per questo che siamo contenti di poterlo onorare e di rendergli questo tributo” (Alessandro Amorese, FdI).

Sipario. (Public Policy)

