Resocónto – Il vero sballo è dire Bossi

di Gaetano Veninata

ROMA (Public Policy) – È vero, il No ha vinto comunque, non c’è certo bisogno di consigli tardivi e non richiesti. Però questa cosa continua a frullarmi in testa: mi chiedo perché non sia stato usato – dal fronte del No – questo slogan, questo spot, berlusconiano e proibizionista, contro la riforma – berlusconiana, nessuno si offenderà – di un Governo altrettanto proibizionista.

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Detto ciò, i Nostri eletti si sballano diversamente. Si sballano di dimissioni-non dimissioni.

E di commemorazioni.

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Massimiliano Romeo (Lega): Il carattere dell’Umberto era duro, difficile, viscerale, imprevedibile. Una volta addirittura minacciò la mia espulsione – lo ammetto – reo, a suo giudizio, di aver raffigurato su un manifesto dedicato ai giovani un guerriero senza la spada sguainata: guai! “Che guerriero sei?”, mi disse […] Bossi era fatto così, amava la sua creatura, amava la sua base, amava la sua militanza, con la quale si intratteneva fino a tarda notte, bevendo non si sa quante bottigliette di Coca Cola.

Michaela Biancofiore (Noi moderati): Bossi e Berlusconi erano delle genialità a confronto, che hanno veramente cambiato il corso di questo Paese […] Tutti noi di questa generazione politica ricordiamo quei lunedì di Arcore, dai quali non si sa veramente che cosa scaturisse. Adesso ci sono i social e anticipiamo sempre tutto; lì invece c’erano sempre i giornalisti appostati, perché tra Berlusconi e Bossi non si sa chi aveva la levatura più geniale, chi tirava fuori dal cilindro la visione più utile all’Italia […] Sbagliano quelli che pretestuosamente pensano che volesse dividere la Repubblica. Tutt’altro.

Tino Magni (Avs): Io riconosco la sua intelligenza e il suo fine fiuto politico e strategico, ma quella che ha proposto è una linea sostanzialmente conservatrice, arretrata, non una linea propulsiva. Possiamo anche discutere come volete, ma non si può negare il fatto che, quando si scriveva “non si affittano le case ai terroni”, quei terroni lavoravano nelle nostre fabbriche al Nord.

Roberto Rosso (Forza Italia): Mi piange un po’ il cuore sentire parlare dei cartelli con su scritto “Non si affitta ai meridionali”; beh, certo non li ha mai messi Bossi, visto che aveva una moglie siciliana, quindi non so; comunque io racconterò un’altra storia. (Public Policy)

@VillaTelesio