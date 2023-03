Resocónto – Passanti

di Gaetano Veninata

ROMA (Public Policy) – Andrea Quartini, deputato M5s: “Gli operatori sanitari sono stati chiamati eroi. Tante volte ho detto: ‘beato quel Paese che non ha bisogno di eroi’. Invece, ne abbiamo avuto bisogno durante la pandemia (commenti). Non ho detto che era mia…

Presidente di turno: Per cortesia, facciamo finire il collega. Onorevole Quartini, prego.

Quartini: Per il suo tramite, presidente, voglio far notare al collega Marattin – che giustamente dice che non è opera mia – che non ho detto sia opera mia, anzi è una citazione presente nell’opera Vita di Galileo di Bertolt Brecht e, tra l’altro, ha anche sbagliato il collega, il quale diceva che si trattava di una citazione di Bertrand Russell.

Ho iniziato il Resocónto di questa settimana (e a breve lo finirò, sia chiaro) con questa precisazione quartinesca, ma avrei potuto farlo – in ordine rigorosamente casuale – con:

Nicola Fratoianni (Avs), che bacchetta nientepopodimeno che Giorgia Meloni e la sua (erronea) citazione di Mosè: “Che la siccità non l’abbia creata lei, lo sappiamo. A proposito, signora presidente, un consiglio spassionato, una lettura appena più approfondita dei sacri testi: Mosè non ha prosciugato il mar Rosso, lo ha solo diviso temporaneamente, poi si è richiuso”.

Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e fondatore nel 2020 del “Lazio club Montecitorio 1900”: “Sono molto sorpreso dall’intervento dell’onorevole Morassut, il collega e amico Morassut, che ho trovato molto eccitato e molto accalorato; penso che sia la conseguenza della sconfitta nel derby, voglio pensare questo e non altro”.

Marco Osnato, sempre di FdI: “Ricordo quando ero ragazzino e ascoltavo le partite alla radio. C’era una trasmissione che tutti conosciamo e c’era una pubblicità di un noto liquore. Si diceva: se la tua squadra ha vinto, brinda con questo liquore – non lo cito – e, se la tua squadra ha perso, brinda lo stesso e consolati. Mi sembra che, per qualcuno, qualsiasi cosa accada bisogna utilizzare il Mes”.

E invece perché ho iniziato con Quartini? Che dirvi, passava di qui. (Public Policy)

