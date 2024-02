Sardegna ma non solo: maggioranza alla prova delle elezioni

di David Allegranti

ROMA (Public Policy) – Oggi conosceremo il nome del vincitore o della vincitrice alle elezioni regionali in Sardegna. Elezioni locali – il cui spoglio è iniziato stamattina alle 7 – che hanno tuttavia un peso politico nazionale. La reiterata sfida Lega-Fratelli d’Italia ha portato al duello per la scelta del candidato presidente della Regione; alla fine si è imposta Giorgia Meloni con Paolo Truzzu, meloniano sindaco di Cagliari, che ha tolto a Matteo Salvini la possibilità di far fare un secondo giro elettorale a Christian Solinas, innescando una lunga serie di contrattazioni e tensioni interne alla maggioranza di governo che potrebbero arrivare fino alle elezioni regionali del 2025, quando, fra le altre cose, ci sarà da scegliere il sostituto di Luca Zaia in Veneto.

Le elezioni regionali arrivano in un momento di tensione per i partiti, sopratTutto quelli di destra-centro. La Lega nel giro di poche settimane ha perduto la leadership sarda e la battaglia sul terzo mandato. In attesa di capire quanti voti avrà preso la lista della Lega – i sondaggi non preannunciavano niente di buono – e se è vero che i leghisti potrebbero aver optato per il voto disgiunto, preferendo un diverso candidato presidente della Regione, è possibile valutare le conseguenze di una sconfitta della destra in Sardegna, magari per mano di Alessandra Todde, candidata del campo allargato Pd-M5s.

L’alleanza fra il partito di Giuseppe Conte e il partito di Elly Schlein fin qui non ha prodotto alcun risultato. Non in Lombardia, non in Liguria. L’alleanza demo-populista semplicemente non ha funzionato. Ma una eventuale vittoria di Todde potrebbe indurre i partiti dell’opposizione a replicare l’alleanza anche in altre città o altre Regioni nei prossimi mesi, nella convinzione – magari sbagliata – che il vento stia cambiando. Per la destra si tratterebbe di un primo brutto colpo, evento abbastanza raro da quando Meloni è al potere. Ma lo scontro fra Meloni e Salvini è destinato a proseguire fino alle Europee.

La Lega tuttavia potrebbe avere un altro competitor interno alla coalizione: Forza Italia. Il partito fondato da Silvio Berlusconi nel fine settimana appena trascorso ha celebrato il suo primo congresso senza Cavaliere, confermando Antonio Tajani come segretario. “Forza Italia è la forza politica che cresce di più, perfino la stampa più critica parla di boom. Abbiamo superato il momento più difficile della nostra storia, Berlusconi non era come Luigi XV ‘Après moi, le déluge’”, ha detto Tajani, che cercherà di superare la Lega alle elezioni europee, eventualità non del tutto improbabile, puntando su una differenziazione politico-culturale sempre più marcata. Si pensi alle parole di Tajani sulla morte di Alexey Navalny, che chiamano in causa direttamente il Cremlino, oppure alla netta presa di distanza da Marine Le Pen e da Alternative für Deutschland, alleati della Lega e del gruppo europeo di Identità e Democrazia, con cui Forza Italia non vuole avere nulla a che fare.

In un anno così densamente elettorale come questo, la politica estera non è un dettaglio ed è proprio lì che nei prossimi mesi le divergenze interne ai partiti della maggioranza aumenteranno. Soprattutto se teniamo conto, a proposito delle elezioni europee di giugno, che i tre partiti della coalizione appartengono a tre famiglie politiche differenti. Per non parlare delle elezioni statunitensi; un eventuale ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca sarebbe una ottima notizia per Salvini, molto meno meno per Meloni, che teme l’unilateralismo – se non l’isolazionismo – dell’ex presidente Usa.

La sconfitta, prevedibile e prevista, di Nikki Haley alle primarie repubblicane di sabato scorso in South Carolina non ha ancora consegnato la vittoria definitiva all’ex presidente degli Stati Uniti. Haley non si ritira, dice che andrà avanti, nonostante abbia appena perso in casa. La tenacia di Haley meriterebbe di più forse di quel che si è visto per ora in termini di risultati elettorali. Ma davvero niente – nessun avversario politico, nessuna incriminazione – sembra poter fronteggiare Trump, destinato a diventare ancora una volta il candidato presidente del Grand Old Party. “Trump è l’unico candidato repubblicano che Biden può battere”, ha detto Haley durante un appassionato comizio la settimana scorsa. Un eventuale ritorno di Trump alla Casa Bianca sarebbe complesso non solo per Meloni, che sull’atlantismo ha investito molto, ma pure per l’Europa, che deve fare i conti con il ripiegamento degli Stati Uniti, come si capisce dagli attacchi di Trump a quegli stati membri della Nato che non spendono abbastanza per le difese militari. “Is Europe ready?”, si chiede l’Economist nella copertina dell’ultimo numero. Parrebbe di no, non è pronta.

@davidallegranti