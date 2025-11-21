Le mosse di Foxconn per diventare un’azienda di servizi di IA

ROMA (Public Policy Bytes) – Foxconn – primo produttore al mondo di componenti elettronici – ha annunciato una serie di partnership e investimenti volti ad “accelerare la propria trasformazione in un’azienda di servizi tecnologici basata sull’intelligenza artificiale”.

La multinazionale taiwanese – si apprende da una nota – ha infatti stretto un accordo con OpenAI per la progettazione e la preparazione alla produzione negli Stati Uniti della prossima generazione di hardware per l’infrastruttura di IA. La collaborazione prevede la condivisione di informazioni sui fabbisogni emergenti dell’hardware per l’IA da parte di OpenAI, al fine di supportare Foxconn nelle attività di progettazione e sviluppo delle soluzioni che saranno prodotte negli stabilimenti statunitensi dell’azienda.

Le soluzioni oggetto dell’accordo riguardano la co-progettazione di rack per data center, il rafforzamento della catena di approvvigionamento statunitense per l’IA e la produzione negli Usa dei componenti critici necessari per la costruzione dei data center.

A margine del comunicato, l’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman ha definito la partnership “un passo verso la produzione negli Usa delle tecnologie fondamentali dell’era dell’IA”, che sostiene rappresenti “un’opportunità generazionale per reindustrializzare l’America”. In merito alla connotazione strategica della collaborazione, in videocollegamento con l’Hon Hai Tech Day 2025 – meeting organizzato da Foxconn, in corso a Taipei – Altman ha infatti spiegato che “la domanda di componenti critici per l’infrastruttura di IA sta già superando di gran lunga l’offerta e prevediamo che il fenomeno continuerà nei prossimi anni”.

Parallelamente, il produttore taiwanese ha annunciato in una nota che il centro avanzato di supercalcolo in fase di progettazione a Tawain, in partnership con Nvidia Cloud, sarà pronto entro la prima metà del 2026. L’infrastruttura ha finora richiesto un investimento di 1,4 miliardi di dollari e sarà potenziata da 10mila GPU Nvidia Blackwell Ultra – modello di punta dell’azienda statunitense.

In un’intervista a Reuters, il presidente e amministratore delegato di Foxconn Young-way Liu ha dichiarato che l’azienda conta di spendere fino a 3 miliardi di dollari l’anno per l’IA per i prossimi 3-5 anni.