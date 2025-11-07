Semiconduttori, il caso Nexperia al centro dell’incontro tra Urso e Karremans

ROMA (Public Policy) – “Urge azione coordinata per assicurare la sovranità tecnologica europea”.

Così il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, nel corso di un incontro con il ministro degli Affari economici olandese Vincent Karremans.

Al centro dell’incontro, si legge in una nota di via Veneto, “i recenti sviluppi legati al caso Nexperia e le potenziali implicazioni sulle catene di approvvigionamento europee nel settore dei semiconduttori”. Nel corso del confronto – prosegue il comunicato – “i due ministri hanno convenuto sull’importanza di monitorare con attenzione la situazione e le possibili ripercussioni per l’industria europea”.

Il titolare del Mimit ha inoltre dichiarato che “urge un’azione coordinata a livello europeo, in stretto raccordo con la Commissione, per garantire la sovranità tecnologica dell’Europa e proteggere le nostre filiere produttive da pratiche economiche distorsive”.

Urso, conclude la nota, “ha quindi espresso sostegno per gli sforzi olandesi in atto per individuare con la controparte una soluzione di comune beneficio al caso Nexperia. Ha infine ringraziato il collega Karremans per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrato, sottolineando come il dialogo tra gli Stati membri rappresenti la chiave per costruire un’Europa più autonoma, competitiva e resiliente nel campo delle tecnologie strategiche”.

(foto CC Palazzo Chigi)