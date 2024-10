Resocónto – Una pia illusione

di Gaetano Veninata

ROMA (Public Policy) – Passi per il “barbarico clima di mostrificazione” che aleggia intorno al solare ministero della Cultura; passi per “la creatività che nasce nel liquido amniotico”; passi per l’abbaiare rabbioso del nostro Governo nei confronti del Consiglio d’Europa; passi per i 100 agenti italiani che – ben pagati – presidiano una struttura vuota in Albania; passi pure per i 3 euro al mese di aumento delle pensioni minime, sono comunque due Peroni da 66 (almeno a Roma); passi pure per – no, un attimo. Passi tutto.

Quello che è intollerabile è proprio questo.

Che passa tutto.

Mi e ci aiuteranno i nostri eletti a superare la notte?

Filiberto Zaratti (Avs), parlando in aula di una proposta di legge di modifica dello statuto del Friuli Venezia Giulia, sembra risponderci indirettamente:

Non è possibile; neanche il Mago Zurlì sarebbe in grado di risolvere questo problema e neanche uno più autorevole come il Mago Merlino riuscirebbe in questa impresa.

Rumori di fondo. Inaspettato silenzio.

Giorgio Mulè (presidente di turno): Nel medesimo silenzio che c’è adesso in aula, passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Ha chiesto di parlare l’onorevole Mauro Del Barba. Ne ha facoltà.

Mauro Del Barba (Iv): Grazie, presidente, per questa bellissima presentazione…

Mulè: Però mi sono illuso, come sento, onorevole Del Barba, è una pia illusione. (Public Policy)

@VillaTelesio