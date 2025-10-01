Il 7 ottobre le proposte Ue su acciao e IA. A novembre il Piano Difesa

BRUXELLES (Public Policy Europe) – Martedì prossimo, 7 ottobre, la Commissione europea presenterà la proposta per affrontare gli effetti dell’eccesso di capacità globale sul mercato siderurgico dell’Ue. Questo quanto risulta dall’ultima versione dell’agenda provvisoria dei prossimo Collegi dei commissari Ue.

Lo stesso giorno è confermata la presentazione del pacchetto sull’AI (composto da una iniziativa per applicare la strategia per l’AI e da una strategia europea per l’AI nella scienza) e della nuova strategia LGBTIQ+.

Il 19 novembre invece la Commissione europea presenterà il Piano di trasformazione della Difesa e un pacchetto sull’Unione del risparmio e degli investimenti, comprendente un regolamento sulla divulgazione di informazioni in materia di finanza sostenibile e un pacchetto sulle pensioni integrative.

Lo stesso giorno dovrebbe essere presentato anche un pacchetto digitale, comprendente un portafoglio europeo delle imprese, un regolamento sulla sicurezza informatica e l’atteso omnibus digitale. In agenda anche un pacchetto sulla giustizia digitale.