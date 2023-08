Dall’ex Ilva al tabacco riscaldato: i contenuti del dl Infrazioni

di Valentina Pigliautile

ROMA (Public Policy) – Una nuova disciplina per la decarbonizzazione dell’ex Ilva ma anche la stretta sugli aromi nei prodotti da tabacco riscaldato. E poi l’aggiornamento delle previsioni a tutela di diritti di passeggeri del trasporto ferroviario e in materia di mandato di arresto europeo. Sono queste alcune delle novità incluse nel dl Infrazioni (o Salva-Infrazioni), che verrà approvato oggi dalla Camera dopo l’ok in prima lettura dal Senato la settimana scorsa.

Semaforo verde, nel corso dell’esame in aula a Palazzo Madama, anche nuovi emendamenti, messi in stand by durante l’esame in commissione, in attesa dei relativi pareri del Governo: tra tutti, quello che istituisce un fondo per il monitoraggio dei siti Natura e la proposta che interviene sull’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Vediamo nel dettaglio i principali contenuti del provvedimento, che reca ufficialmente “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

NUOVA DISCIPLINA DECARBONIZZAZIONE ILVA

Entra nel dl anche l’emendamento del Governo che introduce una disciplina aggiornata per la realizzazione degli interventi di decarbonizzazione nel sito dell’Ilva di Taranto, in seno alla presidenza del Consiglio. La proposta, nel dettaglio, opera a partire dai criteri di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione, nonché sull’entità delle risorse previste (fermo il limite di 150 milioni di euro).

Entrambi non saranno più determinati con decreto del Mimit e del Mase, da adottare di concerto con il Mef, sentito il presidente della Regione Puglia, bensì con dpcm ad hoc, adottato su proposta del ministro dell’Ambiente di concerto con i ministri delle Imprese e del made in Italy, dell’Economia e delle finanze e con l’Autorità politica delegata in materia di Sud e di politiche della coesione, sentito il presidente della Regione Puglia.

