Le parole (e i dubbi) di Franco sul pacchetto Basilea III

BRUXELLES (Public Policy / Policy Europe) – L’Italia esprime “dubbi sul trattamento prudenziale delle azioni di lungo periodo, che potrebbero portare distorsioni della concorrenza. E il quadro del rischio non deve trascurare le perdite storiche delle banche”. A dirlo è stato il ministro dell’Economia Daniele Franco, intervenendo martedì all’Ecofin sul pacchetto della Commissione europea Basilea III.

In generale, per il ministro italiano, “è essenziale che si valuti con attenzione se le soluzioni raggiunte siano veramente equilibrate e attuabili a livello Ue e nazionale”. Inoltre, per Franco, “l’output floor è una componente importante e va attuato non solo a livello consolidato ma anche a livello di sotto consolidamento”.

NAF

(foto cc Palazzo Chigi)