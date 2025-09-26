Primo Firmatario – L’Euro digitale e l’informativa di Crosetto

ROMA (Public Policy) – Primo Firmatario è il podcast di Public Policy curato e condotto da David Allegranti, con l’obiettivo di raccontare il mondo e le attività dei decisori pubblici, seguendo i lavori del Parlamento e del Governo.

Uno spazio di informazione e analisi sul contesto politico in cui prendono forma le iniziative normative, di discussione dei loro contenuti, di racconto del loro iter legislativo, con i protagonisti del mondo parlamentare e istituzionale, con esperti e con i giornalisti di Public Policy.

In questa puntata: L’altra Giustizia, oltre le riforme; Il punto sulla proposta di Euro digitale (con Gianluca Martucci); l’informativa di Crosetto sull’attacco alla Global Sumud Flotilla. (Public Policy)