Attacco alla Flotilla, Crosetto in Parlamento: nessuno può garantire la sicurezza

ROMA (Public Policy) – Dopo l’attacco alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, in acque internazionali al largo di Creta, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha tenuto un’informativa giovedì mattina, alle 8.30, in aula alla Camera. Crosetto riferirà, intorno alle 10.30, anche a Palazzo Madama.

LE PAROLE DI CROSETTO

“È evidente che quanto accaduto riguarda da vicino il nostro Paese perché riguarda la sicurezza dei nostri connazionali in acque internazionali. Il Governo italiano ha espresso ed esprime la più ferma condanna. Azioni di questo tipo condotte contro unità civili in mare aperto sono totalmente inaccettabili“, ha detto in aula Crosetto.

“La fregata Fasan ha raggiunto l’area dove navigava la Global Sumud Flotilla per eventuale attività di soccorso, assistenza, protezione alle persone che dovessero essere in pericolo”. Una decisione, ha spiegato, di cui “ho informato immediatamente l’addetto militare in Italia, ambasciatore e l’ addetto militare a Tel Aviv e l’unità di crisi della Farnesina”. Quello che “abbiamo potuto fare era questo. Inviare una nave alla quale se ne aggiungerà un’altra, nave Alpino, che è già partita e che dispone di altre capacità“.

“Mi sono permesso di porre una domanda e di muovermi sulla base di questa domanda: è proprio necessario mettere a repentaglio l’incolumità di cittadini italiani per far giungere gli aiuti a Gaza? E mi sono attivato anche mettendomi in contatto con molti parlamentari”. In un altro passaggio della sua informativa, Crosetto aveva anche ribadito che “in democrazia qualunque manifestazione deve essere tutelata quando si svolge nel rispetto delle regole”.

“Non è nostra intenzione muovere le navi militari per porre guerra a un Paese amico. Siamo lì a tutelare i cittadini italiani come lo siamo stati quando ci sono situazioni di pericolo nel mar libico”.

“Il nostro obiettivo deve essere altro: prendere atto e far capire i rischi che si possono correre indipendentemente dal fatto che stiano andando a fare del bene”. Ovvero “la possibilità di reazione una volta che entreranno nelle acque di un altro Stato che considera questa operazione quasi un atto ostile“.

“A tutti noi sta a cuore il destino di ogni italiano”. Io vorrei che “gli aiuti arrivassero a Gaza e che nessuna delle persone coinvolte possano avere danni. Su questo stiamo lavorando. Per questo stiamo trattando”. La nave italiana è ovviamente a disposizione, ha poi precisato il ministro, “per tutte le 44 nazionalità che sono a bordo della Flottilla”.

“Continueremo a lavorare perché non accada nessun incidente, possiamo farlo solo interloquendo con tutti”. E su questo, sull’interlocuzione con gli organizzatori della Flotilla, “chiedo un vostro aiuto”. “Il clima è preoccupante e noi non siamo in grado di garantire la sicurezza” una volta che si entri nelle acque territoriali, “né noi né nessun altro Paese al mondo”. Il ministro ha specificato che non bastano le continue pressioni che si stanno facendo per garantire la sicurezza.

“Spero che tutti spingano perché venga accettata la soluzione di portare questi aiuti a Cipro“.

LE PROTESTE DELLE OPPOSIZIONI

Pd, M5s e Avs, in apertura di seduta mercoledì in aula alla Camera e più tardi anche al Senato, hanno protestato duramente contro il Governo a seguito dell’attacco (definito “aberrante e inaccettabile”) alle imbarcazioni. Un presidio davanti a Montecitorio, convocato dal Global Movement to Gaza nel pomeriggio di mercoledì, ha visto la partecipazione di molti parlamentari dell’opposizione.

“L’attacco a Global Sumud Flotilla avvenuto questa notte è di estrema gravità e preoccupa moltissimo – ha dichiarato la segretaria dem Elly Schlein – Ero in contatto telefonico coi nostri parlamentari a bordo mentre esplodevano le bombe sonore sulle barche. Fortunatamente non risultano feriti, ma la violenza con cui i droni hanno cominciato ad attaccare le imbarcazioni (cariche di aiuti umanitari, è necessario ricordarlo), quando si trovano ancora a più di 500 miglia dalle coste di Gaza è inquietante. Avevo già chiesto in una lettera a Giorgia Meloni che il Governo italiano vigilasse e garantisse l’incolumità agli equipaggi impegnati in questa missione umanitaria. Questa notte sono state attaccate in acque internazionali anche imbarcazioni con cittadini e cittadine italiane: è un attacco deliberato al nostro Paese da parte del Governo israeliano”.

LA MEDIAZIONE DI TAJANI

“Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta lavorando a una mediazione con il Governo di Israele per permettere l’ingresso a Gaza dei beni umanitari trasportati dalla Flotilla. Il ministro è in contatto con il Governo di Israele e ha individuato un credibile meccanismo di mediazione, il Governo italiano sta esaminando tutte le opzioni per evitare nuove azioni offensive contro le imbarcazioni della Flotilla”, hanno riferito mercoledì fonti della Farnesina.

Tajani “ha sentito i ministri degli Esteri di Israele, Gideon Saar, e di Cipro, Constantinos Kombos, per verificare la possibilità di consegnare a Gaza il materiale umanitario trasportato dalla Flottilla. La Farnesina vuole evitare qualsiasi possibilità di contrasto violento nel tentativo di bloccare la Flotilla. L’Italia sta mettendo a punto un meccanismo di mediazione”.

GAV

(foto cc Palazzo Chigi)