Ipotesi Ermini (ex Csm) candidato sindaco a Figline-Incisa. E Renzi che fa?

di David Allegranti

ROMA (Public Policy) – L’ex vicepresidente del Csm David Ermini, ex parlamentare del Pd, avvocato penalista, potrebbe essere il nuovo candidato sindaco di Figline e Incisa Valdarno per conto del centrosinistra.

In questi giorni l’ex vice di Sergio Mattarella al Consiglio superiore della magistratura sta incontrando i partiti della possibile coalizione. Figline e Incisa, nato dalla fusione di due Comuni, aveva già votato nel 2024, ma l’ex sindaco Valerio Pianigiani si è dimesso dopo poco più di un anno, nel novembre 2025. Stando a quanto risulta a Public Policy, Ermini non ha ancora ricevuto la proposta ufficiale da parte dei partiti, dice che deciderà che cosa fare quando gliela presenteranno.

L’avvocato toscano ha una lunga carriera politica e istituzionale alle spalle. Parlamentare del Pd dal 2013 al 2018, dunque vicepresidente del Csm dal 2018 al 2023. Un tempo renziano, in seguito i rapporti con l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi sono diventati parecchio burrascosi. Difficile dunque che Italia viva decida di appoggiarlo alle prossime elezioni amministrative. (Public Policy)

