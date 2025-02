Sul tavolo del Mimit restano aperti diversi dossier

ROMA (Public Policy) – Sul tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy restano aperti diversi dossier. A partire da quello relativo alla vendita dell’ex Ilva che dovrebbe concludersi entro una settimana mentre il 28 febbraio al ministero del Lavoro si dovrebbe definire la discussione sulla proroga della cassa integrazione per i dipendenti.

E poi c’è la partita sull’Automotive su cui il tavolo convocato per il 5 marzo è stato rinviato all’11 marzo. Un rinvio deciso per consentire – ha spiegato il Mimit – un’analisi approfondita del documento europeo sull’automotive, la cui pubblicazione è attesa proprio nei giorni della precedente convocazione.

Il tavolo affronterà le tematiche inerenti al processo di riforma delle politiche europee nel settore e le politiche industriali nazionali, con le misure finanziarie predisposte per la componentistica, anche in conseguenza della conclusione del Tavolo Stellantis. Alla riunione parteciperanno i rappresentanti delle imprese del settore, delle organizzazioni della filiera e dei sindacati.

Aperto anche il confronto sul settore delle telecomunicazioni su cui il 12 febbraio si sarebbe dovuto tenere un tavolo plenario poi rinviato a data da destinarsi per “consentire un ulteriore approfondimento delle tematiche propedeutiche alla definizione della politica per il settore Tlc”, ha fatto sapere il ministero.

Nel frattempo, ha aggiunto, proseguiranno “le interlocuzioni di rispettiva competenza tra il ministero del Lavoro e le parti sociali, finalizzate ad approfondire gli aspetti relativi al contratto collettivo nazionale del settore e agli ammortizzatori sociali, nonché l’attività dei tavoli tecnici in corso presso il Mimit su call center, provvedimenti normativi e misure di incentivazione”, ha aggiunto il ministero.

Intanto, durante l’ultimo question time nell’aula della Camera, il ministro Adolfo Urso ha anticipato che “nel prossimo mese presenterò al Consiglio dei ministri il disegno di legge di riforma del sistema di vigilanza delle cooperative” ricordando che “i temi sollevati sono stati affrontati anche al tavolo permanente della moda presso il nostro ministero”. (Public Policy) GPA