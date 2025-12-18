Ucraina, fonti Ue: possibile debito comune con maggioranza qualificata

BRUXELLES (Public Policy Europe) – La presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, ha detto che l’articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente il ricorso alla maggioranza qualificata da parte del Consiglio Ue, potrebbe essere utilizzato anche per l’emissione di debito comune a favore dell’Ucraina.

A farlo sapere è una fonte diplomatica, secondo la quale Lagarde avrebbe espresso questa posizione durante la cena informale tra i ministri Ue dell’Economia, giovedì scorso, che si è svolta alla vigilia dell’Ecofin di venerdì.

Lagarde avrebbe sostenuto che se l’articolo 122 è stato usato per consentire l’immobilizzazione a tempo indeterminato degli asset russi, allora potrebbe essere usato anche per emettere debito comune. La possibilità di emettere debito comune rientra nella prima opzione, alternativa al prestito di riparazione finanziato con gli asset russi, proposta dalla Commissione Ue.

(foto cc Palazzo Chigi)