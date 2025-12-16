Il ‘nuovo’ emendamento sull’oro di Bankitalia: riferimento all’Ue

ROMA (Public Policy) – In commissione Bilancio al Senato è stata depositata lunedì sera la riformulazione dell’emendamento di Fratelli d’Italia sulle riserve auree di Bankitalia, anticipata la mattina dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.
Il nuovo testo, come emerso, fa riferimento espresso al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il secondo comma dell’articolo 4 del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 19 88, n. 148, si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al popolo italiano”, si legge nel testo depositato.
GPA