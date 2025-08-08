Primo Firmatario – Il dl Economia e l’audizione di Schillaci sul West Nile

ROMA (Public Policy) – Primo Firmatario è il podcast di Public Policy curato e condotto da David Allegranti, con l’obiettivo di raccontare il mondo e le attività dei decisori pubblici, seguendo i lavori del Parlamento e del Governo.

Uno spazio di informazione e analisi sul contesto politico in cui prendono forma le iniziative normative, di discussione dei loro contenuti, di racconto del loro iter legislativo, con i protagonisti del mondo parlamentare e istituzionale, con esperti e con i giornalisti di Public Policy.

In questa puntata: Ferragosto turbolento, più che le vacanze incombono le Regionali; focus sul dl Economia (con Giuseppe Pastore); l’audizione di Schillaci sul virus West Nile. (Public Policy)