Resocónto – A proposito di orsi

ROMA (Public Policy) – Pochi giri di parole, oggi: vi riporto l’intervento di Michela Vittoria Brambilla – sì, lei – mercoledì in aula alla Camera. Basta e avanza, per questo pigro Resocónto post-pasquale.

“Nel Parco nazionale d’Abruzzo con gli orsi convivono i cittadini da sempre e non vi sono incidenti perché il Parco nazionale d’Abruzzo ha messo in atto sistemi di convivenza che delimitano gli spazi. Un esempio per tutti, i sentieri off-limits. In Trentino non vi sono sentieri off-limits per i cittadini, in Abruzzo sì. Vi è una segnaletica che indica l’importanza di non uscire dal sentiero, perché potresti incontrare l’orso; ti indicano, sempre con una campagna di informazione e un’adeguata segnalazione, cartelli e quant’altro, che non puoi andare con il cane laddove c’è un orso, magari con i suoi piccoli, perché lo disturberesti e lo spaventeresti. L’orso, infatti, non aggredisce perché è cattivo, l’orso ha paura dell’uomo e, forse, in tanti casi ha anche ragione di averne; quindi, si difende. Proprio questa mattina abbiamo avuto notizia che l’orsa che si è resa protagonista di questo incontro fatale con il ragazzo è ancora JJ4, la stessa orsa che, nel 2020, aveva avuto un incontro con un cacciatore e suo figlio, ferendoli perché difendeva i suoi tre cuccioli. Evidentemente la questione è ancora così”.

“Non si risolvono i problemi abbattendo un orso, due orsi, dieci orsi o cinquanta orsi. Non è questo il punto. Il punto è che tutte le femmine di orso oggi si trovano stabilmente nel Trentino occidentale, e non sarebbe dovuto essere così perché il piano di reintroduzione avrebbe dovuto far sì che venissero disperse in tutto l’arco alpino. Non è stato fatto dalla politica locale. Oggi cosa succede? Che i giovani maschi, una volta allontanati dalla mamma, si disperdono, ma poi, quando a 5 o 6 anni raggiungono la maturità sessuale, ritornano nella zona del Trentino occidentale perché lì ci sono le femmine. Quindi sistemi naturali, sistemi che ci portino a non far pagare agli orsi gli errori della politica. Forse è il momento di affidarsi veramente a zoologi, all’Ispra e a chi è competente. Non può essere la politica a decidere“. (Public Policy)

