di Riccardo Pieroni

ROMA (Public Policy) – Dal rifinanziamento del bonus psicologo alla proroga delle aliquote agevolative per il programma transizione 4.0. Dall’innalzamento del tetto di spesa di duemila euro in contante all’intervento sulla rateizzazione delle cartelle. E ancora: possibilità di assunzioni per i Comuni, proroga della stabilizzazione dei precari della Pubblica amministrazione e voucher per conseguire le patenti di autotrasporto.

Sono queste alcune delle modifiche apportate dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera al dl Milleproroghe, approvato martedì in prima lettura parlamentare dall’aula di Montecitorio. L’iter del provvedimento nella I e nella V di Palazzo Montecitorio si è rivelato lungo e complicato. Infatti durante l’esame degli emendamenti il Governo è andato sotto ben 4 volte. Non sono poi mancati i rilievi della Ragioneria: dal testo del dl è stata cancellata la norma che prevedeva le assunzioni nel comparto sanitario della Regione Calabria.

Vediamo nel dettaglio le principali novità approvate al testo, che ora passa al Senato (dove non sarà modificato):

TETTO CONTANTE SALE A 2.000 EURO

Viene alzato il tetto di spesa di mille euro in contante a duemila euro fino al primo gennaio 2023. In particolare, la modifica – approvata nonostante il parere contrario del Governo – va a toccare l’articolo 49 sul limite all’utilizzo del contante del dlgs n.231 del 2007, che ha attuato la direttiva Ue “concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, oltre alla “direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione”.

FINO AL 31/12 ALIQUOTE 2021 PER TRANSIZIONE 4.0

Vengono prorogate di sei mesi – cioè fino al 31 dicembre – le aliquote agevolative riferite al 2021 per gli investimenti in beni ordinari rientranti nel programma Transizione 4.0, a patto che gli stessi beni siano stati ordinati entro il 31 dicembre scorso e che sia stato saldato un acconto pari ad almeno il 20% del costo totale.

continua – in abbonamento

@ri_piero