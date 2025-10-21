Manovra, le misure sui Lep: dalle borse di studio alla sanità

ROMA (Public Policy) – Tra le misure in materia di Enti territoriali contenute nella legge di Bilancio, c’è un capo interamente dedicato alla “definizione e al monitoraggio dei Livelli essenziali delle prestazioni”, cioè dei Lep propedeutici all’attuazione dell’Autonomia differenziata. In particolare, entrano nella bozza della Manovra Lep su sanità, assistenza, assistenza alle autonomie e istruzione-diritto allo studio.

In base a quanto si apprende, qualora le misure previste dovessero rimanere in Manovra fino alla sua conversione in legge, allora anche queste nuove discipline potrebbero divenire oggetto di contrattazione con le Regioni che ne hanno già fatto richiesta (Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto) e con cui – se non altro sulle materie già previste in precedenza – si punterebbe alla stipula dei pre-accordi entro l’anno.

Il ddl di delega al Governo per la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sulle 14 materie previste (dall’ambiente al governo del territorio, fino alla valorizzazione dei beni culturali), intanto, resta invece assegnato alla 1a Senato, ma ancora da esaminare.

continua – in abbonamento

MAR

(foto cc Palazzo Chigi)