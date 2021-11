La variante e i partiti: il Covid torna centrale // Nota politica

di David Allegranti

ROMA (Public Policy) – Per la seconda settimana di fila è l’emergenza sanitaria a riconquistare l’attenzione del Palazzo. Non che sia mai svanita, beninteso, solo che i partiti già avevano apparecchiato il tavolo del Quirinale, della legge elettorale, del Pnrr, delle strategie per la ricostruzione politica post-pandemica. Tutto di nuovo congelato, la variante Omicron, appena arrivata con presunta alta virulenza, spaventa Governi e mercati. L’Olanda ha appena organizzato una sorta di parziale lockdown: dalle 17 in poi chiude tutto. Negozi, bar, locali. Gli scienziati sono al lavoro per cercare di capire quanto è contagiosa e quanto è pericolosa la nuova variante. “Buca” i vaccini? È più rapida a diffondersi della Delta? Il virologo Roberto Burioni invita alla calma. “Sulla nuova variante ancora non si sa sostanzialmente niente. Per cui, fermo restando che bisogna stare all’erta, non fatevi prendere dal panico. Di varianti potenzialmente pericolose ne sono apparse (e sparite) molte nei mesi scorsi, speriamo che questa faccia la stessa fine”, ha scritto su Twitter: “Ovviamente la prudenza è d’obbligo. Per cui fa benissimo il nostro Paese a bloccare gli ingressi dalle zone dove è presente”.

S’affaccia dunque il timore di nuove restrizioni. Il Governo italiano peraltro le ha appena varate, con l’avallo anche della Lega, che dice sempre di essere contraria a qualsiasi ulteriore misura restrittiva. Le riassumiamo: dal 6 dicembre viene introdotto il green pass “rafforzato”, che si ottiene solo con vaccinazione o guarigione; la validità del green pass “rafforzato” scende da 12 a 9 mesi; dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate; il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale; l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”; ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi non possiede il “green pass rafforzato”; la vaccinazione obbligatoria è estesa a personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico dal 15 dicembre; il richiamo è obbligatorio per le professioni sanitarie sempre dal 15; viene rafforzato il sistema dei controlli: entro 3 giorni dall’entrata in vigore del decreto, i prefetti sentono il Comitato provinciale ordine e sicurezza, entro 5 giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente. Alcune norme non sono cambiate, spiega Palazzo Chigi: “La mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti”. Qualche sindaco però vorrebbe introdurre restrizioni personalizzate, per esempio il sindaco di Firenze Dario Nardella vorrebbe introdurre subito la mascherina all’aperto nelle vie del centro dove c’è lo shopping.

Di fronte a nuove misure di contenimento del virus, c’è da chiedersi quanto in avanti ci si possa spingere con le chiusure. Specie tenendo conto quanto descritto dal direttore di Public Policy Leopoldo Papi sullo stato di salute dell’economia italiana, che sarà pure in ripresa ma non ci vuole niente – considerando le fragilità strutturali del nostro Paese, citofonare debito pubblico – a farci molto male.

A dividerli forse è solo la politica o c’è qualcos’altro? Da settimane si parla di un Centro da ricostruire, di un’area elettorale potenzialmente sguarnita, con elettori alla ricerca di un autore, o quantomeno di un contenitore. Epperò Carlo Calenda e Matteo Renzi, che pure hanno corso insieme a Roma (il leader di Azione era sostenuto anche da Italia viva alle elezioni comunali), non fanno altro che litigare. Sulle note vicende arabe o saudite che dir si voglia, poi, sono volati ceffoni, anche se poi Calenda ha difeso Renzi sull’inchiesta che riguarda la Fondazione Open: “Considero totalmente inaccettabile che Matteo Renzi sia pagato dall’Arabia Saudita. Ma lo difendo se le sue intercettazioni finiscono spiattellate sui giornali”, ha detto in un’intervista a Repubblica. Ma le scudisciate vanno avanti da giorni sui social. “Non ricordo questi toni di Carlo Calenda quando i voti dei candidati di Italia viva hanno consentito alla lista che portava il suo nome di essere la prima di Roma”, ha detto Gennaro Migliore di Italia viva su Twitter, che se l’è presa per una sortita di Calenda su Renzi (“Non me ne frega niente”) ha scatenato la reazione dell’europarlamentare eletto con il Pd: “Il punto politico è altro. Vi siete alleati in 22 comuni con i 5S e strillate dal palco ‘mai con i 5S’. Volete fare ‘Renew Italia’ andando con Miccichè & co in Sicilia. Parlate come piccoli Obama ma non avete nulla da dire sul vostro capo che va, pagato, a incensare un dittatore”, ha detto Calenda. E ancora: “Giustificare incoerenze, giravolte e comportamenti eticamente inaccettabili con la fede cieca nella superiorità del capo, non è politica. E soprattutto non è la politica che interessa noi. Buon viaggio”.

La questione, dunque, potrebbe essere derubricata da qualcuno a incompatibilità caratteriale. Forse solo in parte anche se, certo, come fanno a stare insieme due galli nello stesso pollaio? C’è però qualcosa di più. La questione è diventata politica e va oltre la evidente inconciliabilità antropologica. In ogni caso, appare evidente che né Calenda né Renzi possano essere federatori dell’alleanza di centro. Non riescono ad andare d’accordo fra di loro, come potrebbero guidare un’alleanza insieme oppure un partito nuovo? La possibilità dunque è che uno, Calenda, prosegua in solitaria, magari alleandosi con qualche movimento civico sui territori, l’altro decida di spostarsi verso il centrodestra, con giubilo – a quanto pare – degli alleati del Pd, che sembrano non vedere l’ora di liberarsi del fardello. Sarebbe forse un’occasione perduta per il polo lib-dem ma avrebbe quantomeno il pregio della chiarezza: se un matrimonio non s’ha da fare, è inutile insistere al grido di “moderati di tutto il mondo, unitevi!”. Oltretutto, c’è anche chi ha dubbi che Renzi e Calenda siano dei moderati. I primi ad averli sono gli stessi protagonisti del duello. (Public Policy)

