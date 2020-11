Governo al lavoro sul dpcm “Natale” e sul dl Ristori quater

ROMA (Public Policy) – Proseguono i lavori nel Governo per il dpcm “Natale”, che si occuperà di divieti e restrizioni anti-contagio per le settimane delle festività. L’entrata in vigore è attesa a partire dal 3 dicembre, ma sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Uno su tutti: la mobilità tra Regioni. Secondo le previsioni, prima della metà di dicembre tutte le zone rosse dovrebbero diventare arancioni, e alcune arancioni trasformarsi in gialle. Si vuole garantire il ricongiungimento familiare, ma solo dei parenti stretti. Tuttavia, con le norme attualmente in vigore non si possono raggiungere Regioni rosse e arancioni se non per motivi particolari, come lavoro, salute o comprovate necessità, ma è comunque sempre possibile rientrare nel proprio luogo di domicilio o residenza, e questo potrebbe risolvere in parte il problema.

Viceversa, per i parenti stretti che devono spostarsi per le feste – senza nessun “salvacondotto” – potrebbero esserci soluzioni ad hoc, ma solo nel caso di mariti, mogli, figli, genitori e partner conviventi. In ogni caso, non ci saranno le lunghe tavolate degli anni scorsi con zii, cugini e parenti alla lontana, e anche le vacanze sulla neve sono escluse a prescindere. Nel frattempo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza – valida fino al 3 dicembre – che rinnova le misure restrittive per la Provincia autonoma di Bolzano (che resta rossa) e le Regioni Basilicata, Liguria e Umbria (arancioni).

Passando ai lavori parlamentari, è atteso tra oggi e domani l’inizio dei voti degli emendamenti ai decreti Ristori e Ristori bis nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato (convocazioni alle 10 e alle 14,30) . L’illustrazione dei circa 2.900 tra modifiche e sub è iniziata la settimana scorsa. Nel frattempo ieri in Gazzetta è stato pubblicato il Ristori ter, che quindi è in vigore, e il Governo sta lavorando al “quater”, atteso a breve in Cdm. “Oltre al rinvio delle scadenze fiscali, e norme che facciano ripartire le rateizzazioni decadute, la priorità del Movimento 5 stelle è rappresentata dal contributo a fondo perduto per partite Iva e lavoratori autonomi che in questi mesi, pur non avendo chiuso, hanno registrato un importante calo di fatturato”, ha dichiarato Laura Castelli, viceministro dell’Economia, Riguardo al nuovo decreto. “E poi – ha aggiunto – serve approvare un pacchetto di norme ‘Salva Imprese’, che anticipano alcune disposizioni del Codice delle crisi d’impresa, utili ad agevolare l’imprenditore in crisi nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica e, ampliando le possibilità di accesso alle procedure concorsuali, tutelano anche il creditore”. (Public Policy) PAM