Resocónto – Ditemi se il sole è caldo, se il sole dà la luce

di Gaetano Veninata

ROMA (Public Policy) – Debora Serracchiani è come Attila? Il sole è caldo, il sole dà la luce? Si trovano più funghi o posti di lavoro? E che c’entra Garibaldi?

No, non ci facciamo schifo (cit).

Buon Resocónto.

Susanna Cherchi (M5s, durante i voti sul dl Elezioni): “Sono contenta quando ci sono emendamenti di buonsenso, come a dire che l’acqua è bagnata, il sole sorge ad est, il sole è caldo, il sole dà la luce; quando sono cose così scontate, mi sembra anche assurdo doverne parlare. Questo emendamento, in realtà, cosa chiede? Si vogliono evitare possibili abusi da parte dei rappresentanti di lista che, ogni tanto, si sono verificati durante le tornate elettorali. Dunque, cosa sto chiedendo? Niente, sto chiedendo di dirmi se il sole è caldo, se il sole dà la luce“.

Filiberto Zaratti (Avs, durante l’esame del dl Cittadinanza): “159.000 italiani, l’anno scorso, se ne sono andati dal nostro Paese per motivi di lavoro, caro sottosegretario; alla faccia dei dati che vengono sbandierati sui posti di lavoro che crescono nel nostro Paese come funghi! Qui non si trovano più funghi, ma si trovano posti di lavoro in ogni angolo e in ogni bosco. Non è così”.

Patty L’Abbate (M5s, durante l’esame del dl Sicurezza): “‘I popoli ben governati e contenti non insorgono, non protestano. Le insurrezioni sono l’unica risorsa degli oppressi e se nascono è perché ci sono dei tiranni’. Questo ci diceva Giuseppe Garibaldi“.

Francesca Tubetti (FdI, durante il voto sul ddl che reintroduce le Province in Friuli Venezia Giulia): “Parliamo di territori, di cittadini, di persone, tutti argomenti ormai scomparsi dall’agenda dei partiti di sinistra, che noi, in Friuli-Venezia Giulia, in quel sinistro interregno Serracchiani (ex presidente della Regione; Ndr), durato – per fortuna – solo una legislatura, saggiammo per primi. Solo una come lei, in cinque anni, seppe bissare le gesta di un altro straniero, il re degli unni, e depennare una storia che ebbe inizio nel 1859″. (Public Policy)

@GaetanoVeninata