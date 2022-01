Riforma Its, cosa prevede il nuovo testo base

ROMA (Public Policy) – Istituire il sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, trasformando gli Istituti tecnici superiori, Its, in Istituti tecnologici superiori (Its Academy, nella forma di fondazioni di partecipazione costituite da una scuola superiore, una struttura formativa regionale, un’università o un suo dipartimento e un’impresa o un gruppo di imprese), al fine di “promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei”.

Al Senato il relatore del provvedimento, Riccardo Nencini (Psi), ha depositato nel corso della settimana un nuovo testo base sulla riforma degli Its, già deliberata dalla Camera la scorsa estate. La commissione Istruzione a Palazzo Madama, in cui è incardinato il provvedimento, ha fissato per oggi alle 12 il termine per il deposito di proposte emendative sul nuovo testo, su cui si concentrerà il prosieguo dell’iter parlamentare.

IAC