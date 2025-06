Il Governo lavora a una norma per ampliare il numero dei membri

ROMA (Public Policy) – In base a quanto apprende Public Policy, il Governo starebbe lavorando a una norma per ampliare il numero massimo dei membri dell’Esecutivo (ministri, viceministri e sottosegretari).

In particolare, l’intervento punterebbe ad aggiungere all’attuale squadra di Governo alcuni sottosegretari, di cui uno in rappresentanza delle minoranze linguistiche, annunciato da tempo anche alla luce dell’iter di revisione degli Statuti speciali regionali e in particolare di quello del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Proprio su questo, infatti, è stato varato di recente un ddl di modifica da parte del Cdm. Il provvedimento, trasmesso alla Camera lo scorso 19 giugno, non è ancora stato assegnato, ma – secondo quanto si apprende – l’iter in commissione Affari costituzionali potrebbe cominciare tra un paio di settimane. Secondo fonti legate ai gruppi per le Autonomie è possibile, dunque, che la nomina di quello che dovrebbe essere un “sottosegretario agli Affari regionali a tempo” possa avvenire a breve, proprio per seguire l’iter del testo.

Esponenti di maggioranza sostengono che la norma su cui lavora il Governo potrebbe essere inserita in questo testo sotto forma di emendamento. Secondo altri parlamentari interpellati da Public Policy, invece, un eventuale emendamento potrebbe passare dal ddl Semplificazione all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato per una modifica al tetto del numero dei membri di Governo e, quindi, dei sottosegretari.

continua – in abbonamento

GPA-MAR

(foto cc Palazzo Chigi)